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Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после 3-го тура группового этапа

Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после 3-го тура группового этапа
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Вчера состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры обновили котировки на победителя турнира.

10 лучших прогнозов на сегодня.

По оценке экспертов, главный претендент на победу — «Арсенал». Поставить на команду Микеля Артеты можно с коэффициентом 5.50. Лондонцы вчера обыграли «Будё-Глимт» Никиты Хайкина 3:0.

За 7.00 можно поставить на успех «МЮ». Манкунианцы в третьем туре на выезде переиграли кипрскую «Омонию» 3:2.

Коэффициентом 20.00 аналитики оценили шансы сразу трёх клубов — «Бетиса», «Реала Сосьедад» и «Ромы». Интересно, что севильцы и итальянцы встречались вчера в Риме. Игра закончилась победой «Бетиса» 2:1. Баски победили на выезде «Шериф» 2:0.

За 27.00 можно поставить на победу «Лацио», римляне на выезде сыграли нулевую ничью со «Штурмом». Шансы «Фрайбурга» оценили коэффициентом 35.00, немецкий клуб на своём поле переиграл «Нант» 2:0. Поставить на успех «Монако» или ПСВ можно с коэффициентом 40.00. Монегаски обыграли «Трабзонспор» 3:1, а голландцы разгромили «Цюрих» 5:1.

Из остальных клубов отметим коэффициент 150.00 на чемпионство «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Венгерский клуб вчера разгромно проиграл «Црвене Звезде» 1:4, но остался лидером группы.

Экспресс с коэффициентом 6.53.

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