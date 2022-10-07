Магомед Исмаилов — Александр Илич: где смотреть онлайн, прямая трансляция боя, прогнозы

7 октября в Москве состоится турнир промоушена Pravda Boxing, в главном событии которого поединок проведут известный российский боец ММА Магомед Исмаилов и серб Александр Илич. Противостояние пройдёт по правилам бокса.
В прямом эфире бой покажет телеканал «РЕН ТВ».
Прогнозы на лучшие матчи дня.
Вечер бокса начнётся в 19:00 мск. Трансляция главного поединка стартует ориентировочно в 22:50 мск. Турнир примет арена Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского.
Эксперты уже сделали выбор в пользу одного из бойцов: они считают фаворитом Магомеда Исмаилова и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.26. Возможная победа Александра Илича оценена в 4.80. В случае ничейного результата сыграет коэффициент 13.0.
Аналитики уверены, что бой продлится всю дистанцию. Сделать ставку на тотал больше 3.5 раунда можно за коэффициент 1.50, а на тотал меньше 3.5 раунда за 2.40.
Исмаилов и ранее проводил боксёрские поединки. Так, 26 февраля Магомед встречался с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой продлился четыре раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).
Илич уже хорошо известен российским фанатам. Не так давно на турнире лиги RCC серб встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.
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