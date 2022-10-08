Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: результат матча НХЛ, кто победил, какой счёт, кто из наших играл

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: результат матча НХЛ, кто победил, какой счёт, кто из наших играл
Комментарии

В Праге на стадионе «О2-Арена» состоялся первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» сыграл с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

10 лучших прогнозов на сегодня.

На второй минуте Кифер Шервуд вывел «Нэшвилл» вперёд. На девятой минуте Томаш Гертл с передачи Тимо Майера сравнял счёт. На старте второго периода Ээли Толванен во второй раз в матче поразил ворота «Сан-Хосе». На 36-й минуте Нино Нидеррайтер забросил третью шайбу «Предаторз». Точку во встрече поставил Мэтт Дюшейн на последней минуте.

В этом матче принял участие только один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команды вновь встретятся друг с другом в рамках европейской серии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 по московскому времени.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Ягр не стал комментировать слова Гашека о российских хоккеистах.

Сергачёв получил травму в предсезонном матче с «Флоридой».

Российский голкипер «Виннипега» пропустит сезон НХЛ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022