«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: результат матча НХЛ, кто победил, какой счёт, кто из наших играл

В Праге на стадионе «О2-Арена» состоялся первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» сыграл с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
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На второй минуте Кифер Шервуд вывел «Нэшвилл» вперёд. На девятой минуте Томаш Гертл с передачи Тимо Майера сравнял счёт. На старте второго периода Ээли Толванен во второй раз в матче поразил ворота «Сан-Хосе». На 36-й минуте Нино Нидеррайтер забросил третью шайбу «Предаторз». Точку во встрече поставил Мэтт Дюшейн на последней минуте.
В этом матче принял участие только один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команды вновь встретятся друг с другом в рамках европейской серии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 по московскому времени.
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