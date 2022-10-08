ЦСКА — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на столичное дерби с коэффициентом 9.00

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на московское дерби между ЦСКА и «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 9.00.

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«ЦСКА сейчас превосходит «Динамо» по всем параметрам. У армейцев лучше выстроена игра, сбалансирован состав, они лучше подготовлены физически.

«Динамо» же испытывает серьёзные трудности в обороне, да и вообще Славиша Йоканович никак не подберёт оптимальное сочетание игроков на поле. Фаворит очевиден.

Пока армейцы в отличной форме, их сопернику не повезёт. Выбираю ставку на победу ЦСКА со счётом 2:1 за коэффициент 9.00».

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