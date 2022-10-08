ЦСКА — «Динамо»: неожиданная ставка Виктора Гусева на московское дерби

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на столичное дерби ЦСКА — «Динамо».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

«Разница между двумя командами составляет семь очков в пользу ЦСКА. «Динамо» шло без поражений, но затем проиграло трижды подряд. Если взять таблицу пяти последних туров, то в ней динамовцы занимают только 13-е место.

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ЦСКА – на подъёме. Шесть голов у Чалова. Армейцы проиграли в августе «Зениту». Было неожиданное поражение от «Торпедо». Однако затем – победа в Химках.

У «Динамо» были проблемы в обороне. Отсутствовал из-за дисквалификации Роберто Фернандес. Его ощутимо не хватало, но сейчас он вернётся. У ЦСКА дисквалифицирован Мухин. Армейцы по-прежнему играют без Дивеева.

Его отсутствие убирает часть атакующей мощи, потому что защитник отлично играет головой у чужих ворот.

ЦСКА может справляться и решать вопросы, даже если соперник отойдёт назад большими силами. В пяти последних очных матчах – равные показатели: одна ничья и по две победы каждой из команд. Дома у ЦСКА пять побед в пяти матчах. У «Динамо» в гостях в этом сезоне одна победа, две ничьих и два поражения.

В прошлом чемпионате команды обменялись домашними победами. Мне кажется, что не будет большого количества забитых мячей. Его не было и в предыдущем чемпионате».

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