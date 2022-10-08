ЦСКА — «Динамо»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, коэффициенты

8 октября на «Арене ЦСКА» пройдёт московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Начало запланировано на 16:30 мск.



В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».

Прогнозы на главные события дня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Динамо» оценивается в 5.00. На ничью дают коэффициент 4.34.



Букмекеры уверены, что матч 12-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (Москва) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Если гол забьёт Фёдор Чалов, то сыграет коэффициент 2.40. Индивидуальный тотал больше 0.5 мяча Арсена Захаряна эксперты оценили в 4.74.

Экспрессы на лучшие матчи дня.

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Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» с коэффициентом 9.00.