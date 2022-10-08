«Факел» — «Зенит»: ставка Константина Генича на матч РПЛ с коэффициентом 2.06

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Зенит».

Ставка: тотал «Зенита» во втором тайме больше, чем в первом, за 2.06.

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«В Воронеже «Факел» будет принимать лидера чемпионата — «Зенит». И вот именно в таких матчах у «Зенита» возрастает риск потерять очки, потому что может быть недоконцентрация, недонастрой на соперника из нижней части таблицы. Я думаю, что после победы над «Ростовом» Семак всё время потратил на то, чтобы донести своим игрокам, что соперник очень вязкий, неуступчивый, тем более играющий дома, на не самого хорошего качества газоне. Если «Зенит» настроится как следует, то у «Факела» вариантов не будет.

Я думаю, что у «Факела» уже вариантов нет, если «Зенит» весь свой класс продемонстрирует. Но Пятибратов отмечал, что на протяжении всего матча «Факелу» тяжело сохранять концентрацию, динамику и агрессию, какая была с «Торпедо» в последнем туре. У «Факела» не такая мастеровитая и глубокая скамейка в сравнении с «Зенитом». Поэтому «Факел» часто проваливает вторые таймы.

С «Пари Нижний Новгород» три пропустили, четыре пропустили от ЦСКА, концовку со «Спартаком» проиграли, второй тайм с «Торпедо» в последнем туре откровенно не удался. И мне кажется, что для «Зенита» эта встреча чем-то будет похожа на матч с «Уралом» в Екатеринбурге. Там «Урал» держался первый тайм, а во втором сдулся, и «Зенит» его додавил. Плюс в «Зените» есть конкуренция. У футболистов, выходящих со скамейки, есть желание показать себя Семаку и болельщикам.

Мой прогноз на эту встречу — индивидуальный тотал «Зенита» во втором тайме больше, чем в первом, за 2.06. «Факел» первый тайм продержится, а во втором ему будет намного сложнее. «Зенит» умеет добавлять».

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