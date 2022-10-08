ЦСКА — «Динамо»: ставка Егора Титова на дерби с коэффициентом 2.36

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва).
Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 2.5 мяча за 2.36.
«Московское дерби, и ЦСКА перед матчем как будто выглядит явным фаворитом. У «Динамо» очевидные проблемы. Похоже, что система Йокановича не очень подходит игрокам. Ни один из новичков пока не смог полностью влиться в коллектив, никто не показывает стабильный футбол хорошего уровня, даже Норманн.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Норвежец — индивидуально очень сильный футболист, но он не в форме. Россияне тоже сникли. Смолов после травмы не показывает тот уровень, что был на старте сезона.
А ЦСКА в порядке. Да, у него были непростые матчи, проиграли «Торпедо», но здесь будут играть при своих болельщиках, в знакомой атмосфере. В великолепной форме находится Чалов, а все новички постепенно прибавляют. Да, пропустить армейцы могут, в обороне всё стало менее надёжно после травмы Игоря Дивеева, но атака должна сделать своё дело. У «Динамо» как раз центр защиты очень молодой, опыта и класса ребятам явно не хватает. Моментов у ворот Шунина будет много.
Ставлю на победу ЦСКА и тотал больше 2.5 мяча. У «Динамо» большие игровые проблемы. Футболисты не очень хорошо воспринимают требования тренера, и форма всех игроков вызывает огромные вопросы. Армейцы к требованиям Федотова адаптировались очень быстро».
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Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» с коэффициентом 9.00.
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