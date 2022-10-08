«Боруссия» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч Бундеслиги 8 октября 2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Ещё больше прогнозов на футбол.

«Бавария», судя по всему, пришла в чувство. Перерыв на матчи сборных ей пошёл на пользу. Две яркие, крупные победы мюнхенцы одержали — над «Байером» (4:0) и над «Викторией Пльзень» (5:0). И это ещё не все лидеры в строю. Некоторые подхватили коронавирус, но начали мюнхенцы реализовывать моменты, поэтому появился результат. Самое время заняться тем, чтобы вернуть первую строчку в Бундеслиге.

«Боруссия» удачно съездила в Испанию — победила бедствующую «Севилью», лишив её главного тренера. Но это было вопросом времени. У самой «Боруссии» не всё так идеально. В прошлом туре проиграли в гостях «Кёльну», ведя 2:0.

По набранным очкам команды пока что идут вровень, но всем очевидно, что потенциал «Баварии» гораздо выше. Честно говоря, «Боруссия» не убеждает, что она способна противостоять мюнхенской машине. Неровно Дортмунд играет, не особенно ярко. Думаю, набравшая ход «Бавария» проблем не испытает. Ставлю на её победу через тотал больше 2.5 мяча».

Экспрессы на все матчи дня — здесь.

Прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария» с коэффициентом 2.57.

Прогноз Ильи Казакова с коэффициентом 4.58 на матч «Сочи» — «Локомотив».

«Милан» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.40.

Эксперт по турецкому футболу: допускаю возвращение Дзюбы в Россию.