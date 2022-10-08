«Хетафе» — «Реал»: где смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

8 октября состоится матч Примеры «Хетафе» — «Реал». Начало запланировано на 22:00 мск.

В прямом эфире посмотреть встречу можно на платформе Okko.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Явными фаворитами считаются мадридцы: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.56. Успех «Хетафе» оценивается в 6.15. На ничью дают коэффициент 4.42.

Букмекеры считают, что матч «Хетафе» — «Реал» Мадрид должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

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