«Хетафе» — «Реал»: где смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

8 октября состоится матч Примеры «Хетафе» — «Реал». Начало запланировано на 22:00 мск.
В прямом эфире посмотреть встречу можно на платформе Okko.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Явными фаворитами считаются мадридцы: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.56. Успех «Хетафе» оценивается в 6.15. На ничью дают коэффициент 4.42.
Букмекеры считают, что матч «Хетафе» — «Реал» Мадрид должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.
Экспрессы на главные события дня.
Губерниев: желаю Быстрову никогда не стать жертвой домашнего насилия.
Тедеско может возглавить клуб АПЛ.
В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Сазонову.
Эксперт по турецкому футболу: допускаю возвращение Дзюбы в Россию.
- 8 октября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30