«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.63.

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«Оренбург» в прошлом туре одержал красивую победу над «Сочи», забил четыре мяча. Весь город радовался. Была ещё история с предложением Сычевого. Тот матч долго будут помнить. Но уже сейчас матч с «Ахматом», который после смены тренера неплохо выглядит.

Я думаю, «Оренбург» себе не изменит. При чешском наставнике команда очень активно играет дома в атаке. Есть немало классных исполнителей, тот же Сычевой раскрывается на наших глазах, а есть латиноамериканцы, способные ярко созидать. Команда очень интересная, особенно на родном искусственном газоне.

Но и «Ахмат» в порядке. Поймали кураж после смены тренера. И у грозненцев любой может отличиться. Очень хороши стандарты: в прошлом туре Швец забил после углового. Есть Бериша, вечный двигатель, те же Трошечкин и Олейников. В нападении Конате может решить момент. Не сказал последнего слова лучший бомбардир РПЛ прошлого года Агаларов.

В обороне у «Оренбурга» всё не так здорово, как впереди. Поэтому ставлю на то, что обе забьют».

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