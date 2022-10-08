«Арсенал» — «Ливерпуль». Лучший клуб АПЛ останется на своём месте

Артета отлично скомпоновал состав и добыл 9 побед в 10 матчах этого сезона. А чем может похвастаться Юрген Клопп?

9 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех мерсисайдцев оценён экспертами тоже в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (09.10.2022)

Миновало уже восемь туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На 9 октября запланированы четыре матча 10-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне померятся силами местный «Арсенал» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Главный судья — Майкл Оливер.

Как мы помним, по итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии. За 38 туров соревнования мерсисайдцы потерпели лишь два поражения и восемь раз сыграли вничью. Во всех остальных встречах одержали результативные победы. За этот период они забили целых 94 мяча. 23 из них записал на свой счёт Мохамед Салах.

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В межсезонье красные бросили все силы на сохранение египтянина в стане. Они предложили нападающему баснословный контракт. Подписав соглашение, форвард стал самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ. Помимо того, клуб из Ливерпуля расстался с Садио Мане, ушедшим в «Баварию», и приобрёл у «Бенфики» Дарвина Нуньеса.



Некоторые считали, что уругваец станет новой звездой «Ливерпуля». За «Бенфику» он выступал очень здорово и радовал классными голами. В новом клубе форвард пока не справляется с давлением и испытывает серьёзные проблемы с реализацией. За семь неполных матчей во всех официальных соревнованиях он забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу.

Впечатления Нуньес после себя оставил, мягко говоря, не лучшие. Да и мерсисайдцы стартовали в текущем сезоне неудовлетворительно. За семь матчей в чемпионате Англии они одержали только две победы — над «Борнмутом» (9:0) и «Ньюкаслом» (2:1). Вничью сыграли с «Фулхэмом» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1), «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3). Уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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Кроме того, красные потерпели разгромное поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Наполи» (1:4), а во встрече 2-го тура соревнования с трудом обыграли «Аякс» (2:1). В битве 3-го тура одолели «Рейнджерс» (0:2). В последнем случае не реализовали много своих моментов и чуть не пропустили под занавес матча. Выручили поочерёдно Константинос Цимикас и Алисон Бекер.



«Арсенал» гораздо лучше начал текущий сезон. За семь туров в чемпионате Англии он потерпел только одно поражение — от «Манчестер Юнайтед» (1:3). Победы одержал над «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестером» (4:2), «Борнмутом» (3:0), «Фулхэмом» (2:1), «Астон Виллой» (тоже 2:1), «Брентфордом» (3:0) и «Тоттенхэмом» Антонио Конте (3:1).

Также подопечные Микеля Артеты разделались с «Цюрихом» (2:1) и разгромили неуступчивый «Будё-Глимт» (3:0) в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги Европы. За этот период они забили целых 25 мячей. В восьми из них (пять голов и три ассиста) принял непосредственное участие Габриэл Жезус, перебравшийся в команду из Лондона в это межсезонье из «Манчестер Сити».

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Бразильский нападающий и другие новобранцы очень быстро адаптировались к требованиям Артеты. Ещё на предсезонке наставник сумел отладить все игровые механизмы и поставить классный комбинационный футбол. Кстати, во всех пяти товарищеских матчах «канониры» одержали результативные победы, в том числе над «Эвертоном» (2:0), «Челси» (4:0) и «Севильей» (6:0).

На данный момент лондонцы располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Уже сейчас они выглядят главными претендентами на чемпионство в АПЛ наравне с «Манчестер Сити». Думаем, в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Эмирейтс», подопечные Микеля Артеты как минимум не проиграют. Также ждём много забитых мячей.



Мерсисайдцы по-прежнему результативны и очень опасны. За 10 матчей во всех официальных турнирах они забили 23 гола. За этот период красные лишь раз уходили с поля без результативного действия. Вероятно, в этот раз они сумеют забить и даже зацепиться за ничью. На большее не рассчитываем. Возьмём 1Х + ТБ 2.5 мяча за солидный коэффициент — 2.65.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

«Арсенал» продолжает уверенно сминать практически всех на своём пути. Благодаря усилениям в межсезонье и грамотному руководству Микеля Артеты он пока что стабильно добывает результативные победы и радует своих болельщиков отменными выступлениями. Полагаем, «Ливерпулю», не лучшим образом начавшему текущий сезон, «канониры» как минимум не проиграют. Голов и эмоций наверняка будет много.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.65.

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