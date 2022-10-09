«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Арсенала» за 2.64.
Прогнозы на главные события дня.
«Арсенал» сейчас находится в полном порядке, что и доказал в главном для себя лондонском дерби с «Тоттенхэмом», спокойно разобравшись с принципиальным соперником. Команда очень здорово смотрится во всех отношениях, видно, что игроки понимают друг друга с полуслова и всё это закономерно влияет на местоположение и настроение в коллективе.
«Канониры» по делу возглавляют общий зачёт АПЛ и идут со стопроцентными показателями выигрышей в Лиге Европы.
Что касается «Ливерпуля», то клуб в последнее время стал смотреться не так грозно, как мы привыкли видеть, что явно не добавляет футболистам позитива и мотивации. Два ничейных результата в рамках чемпионата против более слабых классом противников и поражение в Лиге чемпионов от «Наполи» — следствие разбалансированности в команде и показатель неполной физической и моральной готовности.
По моему мнению, «Арсенал» в данный момент гораздо сильнее оппонента и по стабильности, и по качеству футбола. Не стоит забывать о том, что «канониры» будут играть на своём поле, откуда очень непросто увезти очки любой команде. Да и кондиции красных вряд ли позволяют рассчитывать на позитивный исход в гостях против лидера таблицы.
Считаю, что лондонцы смогут переиграть противника и добьются успеха в этом противостоянии. Мой прогноз — победа «Арсенала» за коэффициент 2.64».
Почему «Барселону» ждёт непростой матч с «Сельтой» 9 октября.
Прогноз Александра Елагина на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».
Сёмин: не комментирую слухи о моём возвращении в «Локомотив».
«Интер Майами» предложил Роналду рекордную зарплату в истории МЛС.
- 9 октября 2022
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:42
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 8 октября 2022
-
23:00
-
22:00