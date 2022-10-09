«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.64.

Прогнозы на главные события дня.

«Арсенал» сейчас находится в полном порядке, что и доказал в главном для себя лондонском дерби с «Тоттенхэмом», спокойно разобравшись с принципиальным соперником. Команда очень здорово смотрится во всех отношениях, видно, что игроки понимают друг друга с полуслова и всё это закономерно влияет на местоположение и настроение в коллективе.

«Канониры» по делу возглавляют общий зачёт АПЛ и идут со стопроцентными показателями выигрышей в Лиге Европы.

Что касается «Ливерпуля», то клуб в последнее время стал смотреться не так грозно, как мы привыкли видеть, что явно не добавляет футболистам позитива и мотивации. Два ничейных результата в рамках чемпионата против более слабых классом противников и поражение в Лиге чемпионов от «Наполи» — следствие разбалансированности в команде и показатель неполной физической и моральной готовности.

По моему мнению, «Арсенал» в данный момент гораздо сильнее оппонента и по стабильности, и по качеству футбола. Не стоит забывать о том, что «канониры» будут играть на своём поле, откуда очень непросто увезти очки любой команде. Да и кондиции красных вряд ли позволяют рассчитывать на позитивный исход в гостях против лидера таблицы.

Считаю, что лондонцы смогут переиграть противника и добьются успеха в этом противостоянии. Мой прогноз — победа «Арсенала» за коэффициент 2.64».

Лучшие экспрессы на футбол.

Почему «Барселону» ждёт непростой матч с «Сельтой» 9 октября.

Прогноз Александра Елагина на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».

Сёмин: не комментирую слухи о моём возвращении в «Локомотив».

«Интер Майами» предложил Роналду рекордную зарплату в истории МЛС.