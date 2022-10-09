«Барселона» — «Сельта»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 2.12

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Барселона» — «Сельта».
Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
«Тренер «Барселоны» назвал последнее поражение от «Интера» в Лиге чемпионов несправедливостью судейства. Теперь впереди у каталонцев решающая неделя, где команду ждёт определяющая дуэль с итальянцами, следом за чем нас ждёт «эль класико».
В игре с «Сельтой» сине-гранатовые имеют шанс выиграть шесть матчей подряд всухую, причём в последний раз команда радовала таким результатом в 2015 году.
Впрочем, я считаю, что моя команда играет всегда и везде, а удержать свои ворота сухими для хозяев будет очень непросто. Кроме того, «Барса» ни разу в этом сезоне не проигрывала в первом тайме. Я думаю, что обмен голами будет, при этом «кельтам» просто не повезло – у каталонцев после поражения не очень дружелюбное настроение.
Моя ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 2.12».
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