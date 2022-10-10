«СКА-Хабаровск» — «Рубин»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забивал

9 октября в матче 13-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» встречался с казанским «Рубином». Игра проходила на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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«Рубин» открыл счёт на 11-й минуте игры – автором гола стал Олег Иванов. На 62-й минуте «СКА-Хабаровск» сравнял счёт – Илья Петров реализовал пенальти. Однако последнее слово в матче осталось за казанцами. На 89-й минуте Олег Иванов оформил дубль и принёс команде Леонида Слуцкого победу.
«Рубин» набрал 22 очка в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» (17) — на девятой строчке.
Напомним, накануне болельщики «Рубина» создали петицию на имя главы Татарстана с требованием отправить в отставку руководство и тренерский штаб казанской команды.
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