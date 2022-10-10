«Авангард» — «Куньлунь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

В Омске завершился матч регулярного сезона КХЛ. Местный «Авангард» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар» и уступил со счётом 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).
В первом периоде команды голов не забили.
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Во втором периоде на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Брэндон Ип с передач Бретта Поллока и Джейсона Фрэма.
На пятой минуте третьего периода счёт удвоил форвард «Куньлуня» Девин Броссо с передачи Паркера Фу.
На 14-й минуте третьего периода нападающий гостей Паркер Фу с передач Девина Броссо и Кайла Вуда сделал счёт 3:0. Окончательный результат установил Итан Верек с передачи Паркера Фу, забив в пустые ворота.
Следующий матч «Авангард» проведёт дома с хабаровским «Амуром» 13 октября (16:30 мск). «Куньлунь Ред Стар» на выезде сыграет с астанинским «Барысом» 11 октября (16:30 мск).
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