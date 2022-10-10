«Торпедо» — «Пари НН»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

9 октября на стадионе «Лужники» в Москве состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местное «Торпедо» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Финальный свисток Владислава Безбородова зафиксировал нулевую ничью — 0:0.

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На 75-й минуте домашняя команда осталась в меньшинстве, удаление получил Равиль Нетфуллин: уже «висевший» на жёлтой футболист грубо сфолил в центре поля.

«Торпедо» набрало шесть очков и продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Локомотивом», а затем встретится с московским ЦСКА в Кубке России.

«Пари НН» с 13 очками располагается на 10-й строчке турнирной таблицы. В ближайшем туре команда сыграет дома с «Зенитом», а затем также проведёт домашний матч в Кубке России с «Краснодаром».

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