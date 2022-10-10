«Северсталь» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала челябинский «Трактор». Победу по буллитам одержали хозяева — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
В первом периоде на пятой минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. На девятой минуте первого периода счёт сравнял защитник «Трактора» Сергей Телегин с передач Никиты Тертышного и Владимира Ткачёва.
На 16-й минуте первого периода гостей вывел вперёд Илья Карпухин с передачи Андрея Стася. На последней минуте первого периода восстановил равенство в счёте защитник «Северстали» Михаил Тихонов с передачи Максима Колмыкова.
На седьмой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Павел Денисов. Через две минуты счёт 3:3 сделал нападающий гостей Антон Бурдасов с передач Сергея Калинина и Алексея Бывальцева.
В третьем периоде и овертайме голов команды не забили. В серии буллитов лучше оказались хозяева, а победный бросок на счету Даниила Вовченко.
Следующий матч «Северсталь» проведёт на выезде с московским «Динамо» 12 октября (19:30 мск). «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 11 октября (19:00 мск).
Прогноз на матч «Амур» — ЦСКА с коэффициентом 4.65.
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