«Северсталь» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала челябинский «Трактор». Победу по буллитам одержали хозяева — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

В первом периоде на пятой минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. На девятой минуте первого периода счёт сравнял защитник «Трактора» Сергей Телегин с передач Никиты Тертышного и Владимира Ткачёва.

На 16-й минуте первого периода гостей вывел вперёд Илья Карпухин с передачи Андрея Стася. На последней минуте первого периода восстановил равенство в счёте защитник «Северстали» Михаил Тихонов с передачи Максима Колмыкова.

На седьмой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Павел Денисов. Через две минуты счёт 3:3 сделал нападающий гостей Антон Бурдасов с передач Сергея Калинина и Алексея Бывальцева.

В третьем периоде и овертайме голов команды не забили. В серии буллитов лучше оказались хозяева, а победный бросок на счету Даниила Вовченко.

Следующий матч «Северсталь» проведёт на выезде с московским «Динамо» 12 октября (19:30 мск). «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 11 октября (19:00 мск).

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