Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Сельта»: результат матча Примеры, как сыграли, какой счёт, кто забивал

«Барселона» — «Сельта»: результат матча Примеры, как сыграли, какой счёт, кто забивал
Комментарии

9 октября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне проходил матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Барселона» и «Сельта» из Виго. Финальный свисток Хосе Мунуэры Монтеры зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Единственный гол в матче забил Педри. На 17-й минуте Гави с левого фланга очень сильно прострелил во вратарскую; Нуньес сумел сыграть в подкате, но не вынес мяч из штрафной — защитник «Сельты» фактически оставил мяч под удар Педри, который легко и вбил его в пустой угол ворот.

«Барселона» набрала 22 очка и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице. «Сельта» (10) — 11-я.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Карпин объяснил удивительную победу «Ростова» над «Краснодаром».

Роналду забил 700-й мяч в клубной карьере.

Украина узнала соперников по отбору на Евро-2024.

Александр Мостовой: в «Спартаке» всё держится на Промесе.

Слуцкий процитировал Аршавина, отвечая на критику «Рубина».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022