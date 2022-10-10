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«Фиорентина» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Фиорентина» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лацио».

Ставка: ничья за 3.90.

«Поражение от «Аталанты» на прошлой неделе оставило команду с девятью баллами в первых восьми турах, что только усилило давление на Винченцо Итальяно. Тем не менее успех в Эдинбурге в игре с «Хартсом» со счётом 3:0 смягчил сердца поклонников и руководства.

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У римской команды после восьми туров пять побед и два мирных исхода, что соответствует 17 очкам и пятой позиции в турнирной таблице. В последнем матче «Лацио» не оставил никаких шансов «Специи».

Показатели результативности хозяев выглядят ужасно, при этом у гостей больше двух мячей в среднем. Я считаю, что оба клуба заслуживают очки. При этом вполне возможно, что команды устроит ничья, к которой склоняюсь и я в выборе прогноза», — сказал Мостовой.

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