«Фиорентина» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лацио».
Ставка: ничья за 3.90.
«Поражение от «Аталанты» на прошлой неделе оставило команду с девятью баллами в первых восьми турах, что только усилило давление на Винченцо Итальяно. Тем не менее успех в Эдинбурге в игре с «Хартсом» со счётом 3:0 смягчил сердца поклонников и руководства.
10 лучших прогнозов на сегодня.
У римской команды после восьми туров пять побед и два мирных исхода, что соответствует 17 очкам и пятой позиции в турнирной таблице. В последнем матче «Лацио» не оставил никаких шансов «Специи».
Показатели результативности хозяев выглядят ужасно, при этом у гостей больше двух мячей в среднем. Я считаю, что оба клуба заслуживают очки. При этом вполне возможно, что команды устроит ничья, к которой склоняюсь и я в выборе прогноза», — сказал Мостовой.
Экспрессы на лучшие матчи дня.
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