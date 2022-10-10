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«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: во сколько начало матча АПЛ, смотреть прямой эфир

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: во сколько начало матча АПЛ, смотреть прямой эфир
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10 октября состоится матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России эту игру не покажут.

10 лучших прогнозов на АПЛ.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.08. Успех хозяев оценивается в 3.70. На ничью дают коэффициент 3.50.

Букмекеры сомневаются, что матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.87.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

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