«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: во сколько начало матча АПЛ, смотреть прямой эфир

10 октября состоится матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России эту игру не покажут.
10 лучших прогнозов на АПЛ.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.08. Успех хозяев оценивается в 3.70. На ничью дают коэффициент 3.50.
Букмекеры сомневаются, что матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.87.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» с коэффициентом 2.22.
Головин: спасибо Карпину, что не вызвал в сборную России.
Клопп заявил, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.
Соболев: до уровня Холанда мне как до Китая.
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