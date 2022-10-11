Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist приготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.52.



Возможно, болельщики «Рейнджерс» уже пожалели, что их любимцы пробились в Лигу чемпионов. Ноль очков после трёх туров – это грустно. Но ноль голов за три матча – катастрофа. При этом «Рейнджерс» сообразили всего шесть ударов в створ за эти три игры. Тогда как каждый из трёх соперников прицельно бил не менее девяти раз за матч. С таким уровнем игры стоило ещё сезон повариться в Лиге Европы. Но даже на третье место, которое даёт пропуск в плей-офф этого турнира, «Рейнджерс» рассчитывать очень сложно.



10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.



Да, команда из Глазго хорошо играет дома, но тот же «Наполи» это совсем не смутило. Поражение от неаполитанцев, к слову, стало одним из восьми матчей за 10 последних игр «Рейнджерс», в котором забивала только одна команда. Поставить на сухую победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.52.



«Ливерпуль» сыпется в чемпионате Англии, и Лига чемпионов для парней Юргена Клоппа – настоящая отдушина. Победы над «Аяксом» и «Рейнджерс» на своём поле подняли настроение фанатам. Сейчас тоже самое время заглушить негатив от обидного поражения от «Арсенала». Да, у «Ливерпуля» много травмированных футболистов, но соперник испытывает точно такие же проблемы. Победа красных будет уверенной.



Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Виктория» — «Бавария» с коэффициентом 9.90.

Гендиректор «Динамо»: не контактируем с «Челси» по Захаряну.



Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.



Малком объяснил, зачем ему российский паспорт.



Ари: Россия — лучшая страна в мире.