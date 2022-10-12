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Прогноз на матч «Спортинг» — «Марсель» в Лиге чемпионов

Прогноз на матч «Спортинг» — «Марсель» в Лиге чемпионов
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Марсель» от авторов Betassist.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Первый матч так и не дал нам понять реальное соотношение сил в этой паре. Слишком быстро «Спортинг» был вынужден играть в меньшинстве, что явно не пошло ему на пользу.

Экспресс с коэффициентом 11.0.

В последних матчах «львы» не отличаются стабильностью в плане результата, и предугадать, как они поведут себя во втором матче с «Марселем», не так-то просто. Поэтому пытаться угадать победителя здесь сложно.

У французов ситуация схожая в плане стабильности – её просто нет. «Марсель» после уверенной победы над «Спортингом» сел в лужу дома с «Аяччо». Единственное, в чём нельзя упрекнуть «Марсель», так это зрелищная, результативная игра в последних матчах. То же самое и «Спортинг», у которого в семи последних матчах шесть раз было забито три и более мяча.

Ставить на исходы тут не самая лучшая затея, хоть «Спортинг» и смотрится интереснее своего соперника. Если не придумывать ничего изощрённого, то идеальный вариант тут ставка на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.80.

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