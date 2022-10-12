«Атлетико» — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Брюгге» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: гол «Атлетико» в 1-м тайме за 1.65.



«Атлетико» — последняя команда в группе, но исключительно по дополнительным показателям. По три очка имеют и «Порту», и «Байер», и «Атлетико», а вот «Брюгге» оторвался от всех, он нанёс поражение каждой команде в первой части группового турнира. Самое интересное, что «Брюгге» не пропустил ни одного мяча. Но слишком долго, наверное, праздновали победу над «Атлетико», потому что в чемпионате проиграли «Вестерло» (0:2). Эмоций, конечно, не хватило.



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Слишком высоко бельгийцы забрались. «Атлетико» понимает, что впереди ещё и «Порту», и «Байер». Надо правильно настроиться на эту встречу. Мадридцы в эконом-варианте обыграли «Жирону» в последнем туре Ла Лиги — 2:1.



Зная Симеоне и статус таких матчей, это будет прессинг с первых минут, давление на соперника, учитывая, что «Брюгге» ещё ни одного мяча не пропустил. Плюс ещё свежи в памяти неудачные моменты из первого матча, нереализованный пенальти Гризманна. Думаю, гол «Атлетико» в первом тайме – это не то чтобы дармовой вариант, но вариант, который должен сыграть. Коэффициент — 1.65.



Симеоне долго работает с «Атлетико», принципы его работы примерно понятны. Против таких соперников в Лиге чемпионов это всегда давление, натиск с первых минут. Задача — забить быстрый гол. Я думаю, что даже гол «Атлетико» в первые 20–

25 минут — вполне неплохой вариант для ставки», — сказал Генич.



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