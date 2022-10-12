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«Байер» — «Порту»: прогноз Алексея Гасилина на игру группового этапа Лиги чемпионов

«Байер» — «Порту»: прогноз Алексея Гасилина на игру группового этапа Лиги чемпионов
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Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Байер» — «Порту» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ставка: обе забьют за 1.62.

«В первом матче «Порту» добился победы 2:0, но игра была не столь однозначной. Она была равной по моментам и по статистике. «Байер» забил первым, но мяч отменили, потом отменили гол «Порту», после чего у «Байера» был шанс забить пенальти, но их лидер Шик не смог его реализовать. В итоге немцы уступили 0:2.

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Во внутренних чемпионатах команды уверенно выиграли – «Байер» разгромил «Шальке» 4:0 в прекрасном стиле, а «Порту» уверенно выиграл 2:0.

За неделю мало что изменилось, это матч за выход в плей-офф, потому что три команды имеют по три очка. Думаю, что обе команды забьют, так как игра будет идти от ножа», — сказал Гасилин.

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