«Байер» — «Порту». Сердар Азмун пропустит очередное веселье

12 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Порту». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Леверкузена в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех португальского клуба оценивается аналитиками в 3.32. Поставить на ничью можно за 3.62.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Порту» 12 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.02, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.79. На гол «Байера» в ворота соперника дают коэффициент 1.19. Гол «Порту» оценивается в 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Порту» (12.10.2022)

Лига чемпионов — это всегда праздник для болельщиков футбола. Обратим внимание на интересный матч 4-го тура ЛЧ команд из группы В. Здесь сразу три клуба набрали по три очка и идут в ногу друг с другом.

Мало кто мог такое предположить, но безоговорочным лидером квартета оказался скромный «Брюгге». Чемпион Бельгии, вместо того чтобы залечь на дно, одержал три победы и оказался на безопасном расстоянии в шесть баллов от более именитых конкурентов.

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Остальные три команды одержали домашние победы друг над другом. «Порту» обыграл «Байер» (2:0), а тот, в свою очередь, выиграл в матче с «Атлетико» (2:0), а «матрасники» оказались сильнее «Порту» (2:1). Далеко идущих выводов из этих результатов делать не стоит, но одно можно сказать точно – такая плотность в борьбе за второе место повышает ценность и накал буквально каждого следующего матча в этой группе.



Матч, в котором «Байер» проиграл «Порту», попал в ленты новостей и тренды соцсетей благодаря комичному эпизоду с 41-й по 44-ю минуту. Английский рефери Энтони Тейлор отменил гол нападающего «Порту» Мехди Тареми, чтобы назначить пенальти в противоположные ворота. И Патрик Шик этот 11-метровый не забил. После чего «Порту» не без нервов довёл матч до победы — 2:0.

Этот фейл Патрика Шика – лучшего после Роберта Левандовского бомбардира Бундеслиги прошлого сезона – уже успели назвать символичным для сегодняшнего «Байера». Поражение от чемпиона Португалии стало для «фармацевтов» восьмым за 12 матчей сезона во всех турнирах, включая Кубок Германии. В Кубке, к слову, клуб из Леверкузена уступил со счётом 3:4 «Эльверсбергу» из Третьей лиги, что задало неприятный тон стартовавшему сезону.

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Неудивительно, что руководство «Байера» указало на дверь главному тренеру – Херардо Сеоане. Болельщики клуба благодарны швейцарцу за третье место в Бундеслиге прошлого сезона и 1/8 финала Лиги Европы, но пришло время двигаться дальше.

Назначение нового тренера сразу вызвало много вопросов. Именитый Хаби Алонсо ещё не наработал себе на репутацию спасателя. Испанец никогда не работал в высших дивизионах даже в статусе помощников. С Германией его до этого связывало лишь завершение карьеры, когда он коллекционировал трофеи с «Баварией».



После непродолжительного опыта работы в юношеской команде мадридского «Реала» Алонсо возглавил молодёжку родного «Реала Сосьедад» и за два сезона вывел футболистов во второй дивизион Испании. Однако год спустя вылетел с командой из Сегунды, и именно этот факт заставил болельщиков «Байера» отнестись со скепсисом к этому назначению.



Тем не менее первый матч Алонсо в Бундеслиге получился выше всяких похвал – «фармацевты» разгромили «Шальке-04» со счётом 4:0. При этом начинающий тренер даже не стал читать конспекты предшественника и радикально поменял тактическую схему, перейдя на 3-4-3. Сработало.



Дебют Алонсо в Лиге чемпионов в качестве тренера выйдет интригующим. Противостоять ему будет Сержиу Консейсау, в активе которого уже 37 матчей в этом турнире – 17 побед, шесть ничьих и 14 поражений за пять сезонов во главе «Порту».

И сразу обратим внимание на статистику выездных матчей – шесть побед, пять ничьих и семь поражений в 18 играх на выезде. При этом только трижды «Порту» с Консейсау у руля проигрывал в гостевых матчах ЛЧ с разницей в два мяча – два раза «Ливерпулю» и однажды «Манчестер Сити».

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«Порту» почти безупречен в чемпионате Португалии. До сих пор непонятно, что это было в матче с «Риу Аве» в конце августа, но вот эти два поражения в Лиге чемпионов на старте турнира сильно разозлили требовательных португальских фанатов. Особенно досталось тренерскому штабу и футболистам после домашней неудачи со счётом 0:4 во встрече с «Брюгге».



«Байер» в его нынешнем состоянии можно было бы обыгрывать дважды, но он воспрял духом после прихода на пост тренера Хаби Алонсо. Возможно, это будет краткосрочный эффект, но как минимум ещё на один матч его хватит. Поставить на победу хозяев «Бай-Арены» можно с коэффициентом 2.10.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Порту» 12 октября 2022 года

После того как «Порту» проиграл в двух стартовых матчах группы, болельщики и журналисты предрекали «драконам» борьбу исключительно за Лигу Европы. Однако текущее турнирное положение даёт абсолютно каждой команде возможность за счёт буквально одной победы повысить шансы на выход в плей-офф. Опытному тренеру «Порту» — Сержиу Консейсау — противостоит начинающий, но именитый испанец Хаби Алонсо. С ним футболисты заиграли по-другому, и это поможет добыть дебютную победу в Лиге чемпионов.



Ставка: победа «Байера» за 2.10.

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