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«Наполи» — «Аякс»: во сколько играют, где смотреть прямой эфир матча Лиги чемпионов

«Наполи» — «Аякс»: во сколько играют, где смотреть прямой эфир матча Лиги чемпионов
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12 октября в Италии состоится матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс». Начало запланировано на 19:45 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

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Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.61. Успех миланцев оценивается в 5.30. На ничью дают коэффициент 4.60.

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Аякс» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Неделю назад команды уже встречались в Милане, этот матч завершился со счётом 1:0 в пользу итальянской команды.

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