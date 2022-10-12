Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Карабах» — «Олимпиакос».
Ставка: победа «Карабаха» за 1.85.
«Карабах» продолжает доказывать свою состоятельность в еврокубках. Команда сыгранная, мощная, у неё достаточно опыта, и домашние стены выступают мощным козырем. После поражения в 1-м туре от «Фрайбурга» дела у азербайджанцев пошли на лад и они уверенно разобрались с «Нантом» и «Олимпиакосом».
Экспресс с коэффициентом 14.50.
Падение греческого чемпиона стало сюрпризом. Прорыва от «Оли» пока лучше не ждать. Глобальная перестройка, куча травм и отвратительная форма. Всё говорит о том, что в Баку греки будут биты. Возможно, не так уверенно по счёту, но по игре им нечего противопоставить «Карабаху». «Олимпиакос» ждёт четвёртое поражение и досрочное прощание с Лигой Европы.
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