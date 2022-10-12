Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч Лиги Европы «Карабах» — «Олимпиакос»

Прогноз на матч Лиги Европы «Карабах» — «Олимпиакос»
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Карабах» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Карабаха» за 1.85.

«Карабах» продолжает доказывать свою состоятельность в еврокубках. Команда сыгранная, мощная, у неё достаточно опыта, и домашние стены выступают мощным козырем. После поражения в 1-м туре от «Фрайбурга» дела у азербайджанцев пошли на лад и они уверенно разобрались с «Нантом» и «Олимпиакосом».

Экспресс с коэффициентом 14.50.

Падение греческого чемпиона стало сюрпризом. Прорыва от «Оли» пока лучше не ждать. Глобальная перестройка, куча травм и отвратительная форма. Всё говорит о том, что в Баку греки будут биты. Возможно, не так уверенно по счёту, но по игре им нечего противопоставить «Карабаху». «Олимпиакос» ждёт четвёртое поражение и досрочное прощание с Лигой Европы.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.

Израильский защитник «Динамо» заявил о желании выучить русский язык.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» с коэффициентом 2.18.

Анри раскритиковал Мбаппе за отношение к «ПСЖ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022