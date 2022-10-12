Прогноз «Чемпионата» на матч «Барселона» — «Интер»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».

Ставка: обе забьют — нет за 2.08.

Третий тур в Лиге чемпионов дал старт спаренным матчам, своеобразному плей-офф посреди группового этапа. Две команды за неделю проводят игры дома и на выезде, и от результатов этих баталий выстраивают свою дальнейшую стратегию. Особое пиршество болельщикам доставляют связки грандов, например, «Барселона» — «Интер».

Экспресс с коэффициентом 14.50.

Напомним, первая игра завершилась победой итальянской команды с минимальным счётом 1:0. Решающий удар нанёс Чалханоглу под занавес первого тайма. В дальнейшем встреча приобрела очень нервный характер с обилием нарушений и предупреждений. Подопечные Хави были близки, чтобы сравнять счёт, но VAR не признал их доводы убедительными.

Команды в первой встрече продемонстрировали свои защитные навыки. Вряд ли раскроются они дальше и перейдут к активным наступательным действиям в столице Каталонии. Перспектива этого весьма призрачна. Только в одном из восьми последних матчей хозяев прошёл обмен голами. Рекомендуем изучить ставку «обе забьют — нет» за коэффициент 2.08.

Дело ещё и в том, что цена ошибки невероятно высока. Каталонцам для сохранения реальных шансов на выход в плей-офф нужна только победа. Следовательно, рисковать и раскрываться раньше времени они не станут. Одна ошибка рискует оказаться роковой.

Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «количество голов 1 и меньше» за коэффициент 4.75. Победы со счётом 1:0 встречались дважды.

10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

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