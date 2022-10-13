Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.52.

«Салават» претерпел существенные изменения. Команду покинул финский тренер, а вместе с ним ушло ведущее атакующее звено Теэму Хартикайнен (13+11), Маркус Гранлунд (8+30) и Сакари Маннинен (19+13), а также основной вратарь Юха Метсола.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

В межсезонье команду возглавил Виктор Козлов. Из оставшихся в команде Александра Кадейкина (1+10) и Сергея Шмелёва (6+8) и перешедшего из «Сан-Хосе» Александра Хмелевски он образовал новый ударный кулак. Уфимцы достаточно активны в атаке. Игроки выполняют по 31,31 броска за игру, но лишь 7,6% из них успешны (в родных стенах 7,69%).



Сильной стороной уфимцев является уверенная игра в обороне. Вратари отразили 93,29% из 432 нанесённых ударов в створ их ворот. При этом она не отличается сильной игрой в меньшинстве (77,6% надёжности).



«Торпедо» под началом Игоря Ларионова здорово прибавило, в частности в атаке. Игроки выполняют по 32,31 броска и реализовывают 9,7% из них. Забросили 50 шайб, из которых 16 при игре в большинстве (22,2% эффективности — пятый показатель в КХЛ). Правда, вдали от дома автозаводцы не столь эффективны в игре впереди — 6,99% реализации.



При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.52. Можно заключить пари на победу «Салавата» через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 4.10.

Чего ждать от «Авангарда» в первом матче после отставки Рябыкина.

Прогноз на матч «Витязь» — ЦСКА с коэффициентом 3.90.

Овечкин: до сих пор не верю, что это мой 18-й сезон в НХЛ!

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо Минск» с коэффициентом 2.69.