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«Металлург» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

«Металлург» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт
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В Магнитогорске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

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На шестой минуте Владислав Ерёменко точным броском вывел магнитогорцев вперёд. На 15-й минуте Денис Зернов удвоил преимущество, реализовав буллит. На 39-й минуте Егор Коробкин в третий раз поразил ворота казанцев. На 46-й минуте Илья Сафонов с передачи Никиты Дыняка в меньшинстве отыграл один гол. На 53-й минуте Никита Коростелёв забросил четвёртую шайбу.

Для команды Олега Знарка это поражение стало четвёртым подряд.

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