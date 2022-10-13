«Барселона» — «Интер»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто победил, голы

12 октября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала миланский «Интер». Встреча завершилась со счётом 3:3.
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
На 40-й минуте забил Усман Дембеле после передаче Серхи Роберто. На 50-й минуте Николо Барелла сравнял счёт после паса Алессандро Бастони. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперёд после передачи Хакана Чалханоглу. На 82-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт встречи. На 89-й минуте Робин Госенс снова вывел «Интер» вперёд. Однако через три минуты Левандовски снова сравнял. За несколько секунд до конца матча был удалён главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
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