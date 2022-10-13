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«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Омония».

Ставка: победа «Омонии» с форой (+2.5) за 2.00.

«Команды играли неделю назад. Несмотря на общее преимущество «Манчестера», «Омония» сыграла очень дисциплинированно. Вполне могли победить, но класс «Юнайтед» сказался.

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Думаю, что и здесь игра будет довольно напряжённой и интересной. Но в итоге класс резервных игроков «МЮ» скажется, и красные победят.

Но эта победа будет очень трудной и ни в коем случае не разгромной.

Для футболистов «Омонии» это матч жизни. Сыграть на «Олд Траффорд» многим из них придётся в первый и последний раз. Поэтому они покажут все, на что способны», — сказал Мор.

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