«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 2.45.
«Салават» набрал свою крейсерскую скорость, которая позволяет ему потихоньку подниматься по турнирной таблице. И нынешнее третье место в Восточной конференции (на момент написания данного прогноза) не кажется пределом мечтаний для уфимцев. Семь побед в девяти последних матчах говорят сами за себя.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
О «Торпедо» этого не скажешь. В принципе, нижегородцы, учитывая их состав, играют много лучше, чем от них ожидалось до старта сезона. Будут идти в том же графике – вопрос попадания в плей-офф стоять перед ними не будет, чуть остепенятся – выйдут в плей-офф из первой четвёрки, то есть с преимуществом своей площадки на первом этапе.
Но в Уфе нижегородцам, скорее всего, ничего хорошего не светит. Начнём с того, что у «Салавата» без малого трёхкратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Причём в Нижнем Новгороде «юлаевцы» играют даже лучше, чем дома. Дома же имеют небольшой, но всё-таки перевес 6-4.
Но главное, свой предыдущий матч «Салават» провёл аж 8 октября. И это был домашний матч, после которого не нужно было никуда ехать. То есть волею календаря уфимцы получили целых пять дней для отдыха и подготовки к следующему матчу. Тогда как «Торпедо» прибыло в Уфу после нелёгкого матча в Екатеринбурге, играя через день.
Мне кажется, этот фактор станет определяющим и отдохнувший и полностью восстановившийся «Салават» всё-таки укатает нижегородцев. Которые, конечно же, очень молоды, но при этом играют в весьма энергозатратный хоккей.
Итак, домашняя победа «Салавата», в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
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