«Нант» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги Европы во Франции

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Нант» — «Фрайбург» в рамках 4-го тура Лиги Европы.
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Хотел бы дать прогноз на ответный матч Лиги Европы между «Нантом» и «Фрайбургом». Ну что, прошла неделя с их очной игры в Германии, в которой «Фрайбург» без шансов выиграл 2:0 и по всем статическим показателям превзошёл соперника из Франции. Были у команд матчи в чемпионатах. «Нант» влетел без шансов в гостях «Ренну» со счётом 3:0, а «Фрайбург» с «Гертой» сыграл в крутой футбол, показали счёт на табло 2:2. У немцев ситуация в чемпионате намного лучше, чем у французов.
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
У «Нанта», как я писал ранее, всё очень плохо. В девяти встречах они смогли одержать победу лишь однажды у «Олимпиакоса» на старте группового этапа Лиги Европы. Сама игра команды просто отвратительная, в защите полнейший хаос, в атаке создать что-то внятное тоже не получается. Не очень люблю такие матчи, в которых одни и те же команды играют через неделю. В таких встречах редко что-то меняется. «Фрайбург» — очевидный фаворит, у них девять очков в группе, они отлично идут во внутреннем чемпионате. «Нант» — аутсайдер, уступает везде, где только можно, но он играет дома, поэтому ещё есть шанс выйти из этой группы. Здесь в первую очередь выходят эмоции. Да, они неделю назад были просто уничтожены в Германии, но тем и прекрасен этот матч, что ничего не понятно. Думаю, «Фрайбург» может недонастроиться, а «Нант», наоборот, собраться и показать хотя бы пару хороших атак. Возьму вариант, что обе команды забьют», — сказал Гасилин.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.
Агуэро назвал лучшее атакующее трио современного футбола.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» с коэффициентом 2.18.
«Барселона» при Хави выиграла в Лиге чемпионов лишь 1 матч из 6.
Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» с коэффициентом 2.78.
- 13 октября 2022
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
- 12 октября 2022
-
23:00
-
22:20
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00