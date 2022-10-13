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«Нант» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги Европы во Франции

«Нант» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги Европы во Франции
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Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Нант» — «Фрайбург» в рамках 4-го тура Лиги Европы.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Хотел бы дать прогноз на ответный матч Лиги Европы между «Нантом» и «Фрайбургом». Ну что, прошла неделя с их очной игры в Германии, в которой «Фрайбург» без шансов выиграл 2:0 и по всем статическим показателям превзошёл соперника из Франции. Были у команд матчи в чемпионатах. «Нант» влетел без шансов в гостях «Ренну» со счётом 3:0, а «Фрайбург» с «Гертой» сыграл в крутой футбол, показали счёт на табло 2:2. У немцев ситуация в чемпионате намного лучше, чем у французов.

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У «Нанта», как я писал ранее, всё очень плохо. В девяти встречах они смогли одержать победу лишь однажды у «Олимпиакоса» на старте группового этапа Лиги Европы. Сама игра команды просто отвратительная, в защите полнейший хаос, в атаке создать что-то внятное тоже не получается. Не очень люблю такие матчи, в которых одни и те же команды играют через неделю. В таких встречах редко что-то меняется. «Фрайбург» — очевидный фаворит, у них девять очков в группе, они отлично идут во внутреннем чемпионате. «Нант» — аутсайдер, уступает везде, где только можно, но он играет дома, поэтому ещё есть шанс выйти из этой группы. Здесь в первую очередь выходят эмоции. Да, они неделю назад были просто уничтожены в Германии, но тем и прекрасен этот матч, что ничего не понятно. Думаю, «Фрайбург» может недонастроиться, а «Нант», наоборот, собраться и показать хотя бы пару хороших атак. Возьму вариант, что обе команды забьют», — сказал Гасилин.

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