«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, смотреть матч в прямом эфире

13 октября в Венгрии состоится матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Црвена Звезда». Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Ференцвароша» Станислава Черчесова предлагается с коэффициентом 2.45. Успех сербов оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.50.
Букмекеры считают, что матч «Ференцварош» — «Црвена Звезда» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.
Неделю назад команды уже встречались в Белграде, этот матч завершился со счётом 4:1 в пользу сербской команды.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.
Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает участия в Лиге чемпионов.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» с коэффициентом 2.18.
Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» с коэффициентом 2.78.
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