«Шальке» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч Бундеслиги

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Хоффенхайм».



Ставка: ничья за 3.90.



Громкое поражение в прошлом туре от прямого конкурента по подвалу турнирной таблицы больно ударило по «кобальтовым». Тут дело даже не в том, что «Байер» сорвался после всех неудач и забил им четыре гола. Сам «Шальке» после череды не самых плохих матчей умудрился сыграть просто отвратительно и не создал ничего у ворот соперника.



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Несмотря на то что между командами разница в восемь очков, да и в турнирной таблице они находятся далеко друг от друга, «Хоффенхайм» сейчас недалеко ушёл от соперника. «Крестьяне» хорошо начали сезон, но потом ощутимо притормозили, и сейчас они идут на серии из трёх матчей без побед. По игре «Хоффенхайм» не слишком превосходил даже кризисную сейчас «Герту», с которой сыграл вничью.



Велика вероятность, что и тут «крестьяне» не смогут выиграть. «Шальке», а в особенности их тренер, сейчас припёрты к стенке и будут цепляться за любые очки, плюс дома «кобальтовые» играют не так уж плохо. «Хоффенхайм» не сможет подобрать ключи к очередному аутсайдеру и разойдётся с ним миром. Поставить на ничью можно за 3.90.



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