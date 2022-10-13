«Филадельфия» — «Нью-Джерси»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Филадельфия » — «Нью-Джерси».



Ставка: победа «Филадельфии» за 2.71.



«Мое поколение (50+) смотреть без слёз на сегодняшнюю «Филадельфию» не может. Потому что в нашей памяти сохранилась олдскульная «Филадельфия», метелившая всех подряд. Что дома, что на выезде. И советское телевидение совсем не чуралось показывать грандиозные драки команда на команду (а на выезде иногда ещё и со зрителями) под вывесками «Их нравы» и «Такой хоккей нам не нужен».



Экспресс с коэффициентом 7.00.



Кстати, тогда ведь долго не могли уконтропупить этих бойцов. Правила и регламенты были ещё весьма несовершенны, и главным правилом было так понравившееся нам в 90-е годы «Всё, что не запрещено – разрешено». Дисциплинарные меры разрабатывались, принимались и уточнялись несколько лет, и пока этот процесс шёл, «Филадельфия» успела завоевать два Кубка Стэнли. Она умела играть, а вдобавок к этому умела ещё и запугивать соперников. Многие из которых предпочитали спокойно проиграть, чем получить после матча полный лазарет.



А когда в КХЛ появился «Витязь», все дисциплинарные меры и способы были уже выработаны и апробированы. Поэтому подольчан прихлопнули достаточно быстро, по сути, не дав им мяукнуть. И больше к тому хоккею возврата не будет – слишком уж накладно со всех сторон.



Но вернёмся к предстоящему матчу, весьма принципиальному для обоих соперников. В разные годы преимущество переходило от одних к другим, но в последнее десятилетие силы команд в целом выровнялись. Это не означает, что они играют исключительно вничью, как раз наоборот, чаще один вкрутую замешивает другого. Но в следующем матче другой замешивает первого, и на выходе получается равенство.



Скажем, по десяти последним «междусобойчикам», сыгранным в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Филадельфии, абсолютная ничья – 5:5, и два матча из этого десятка завершились за пределами основного времени. Разница шайб – 31:29, то есть, считайте, её нет. Но при этом нормально, когда одна команда побеждает 5:0, а через несколько дней уже соперник – 4:0. Вот какая тут может быть ничья?



С учётом вышеизложенного и взяв на вооружение математику, даю матрицу: домашняя победа «Филадельфии» в основное время и с минимальным преимуществом в счёте. Дальше вносите свои поправки. Но при этом не забывайте, что тотал точно будет меньше 7.5, поскольку больше семи шайб эти команды на двоих не забрасывают», — сказал Лебедев.



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