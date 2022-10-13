Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» в Лиге Европы

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Омония», который состоится в Манчестере.

Ставка: победа «Омонии» с форой (+2.5) за 2.02.

«МЮ» выиграл два матча подряд и продолжает демонстрировать неплохую результативность. Другое дело, что проблемы в обороне никуда не делись и пропускают манкунианцы гораздо больше, чем нужно.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

Во многих матчах это может аукнуться. Даже такой простой соперник, как «Омония», смог дважды подобрать ключи к воротам де Хеа, это ничем хорошим не закончится.



В гостях у киприотов будет гораздо меньше шансов на успех и на голы, но тут им может помочь такой момент, как попытка фаворитов сохранить силы. После проходного матча с «Омонией» англичан ждут очень непростые игры во внутреннем первенстве. Перед ними нет смысла выжимать из себя все соки, тен Хаг вполне может позволить себе ротацию состава.



«МЮ» считается явным фаворитом и должен побеждать соперника. Другое дело, что ждать тут разгрома лучше не стоит. «Омонии» по силам уехать домой с гордо поднятой головой и без большой разницы в счёте. Поставить на победу «Омонии» с форой (+2.5) можно за 2.02.

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