Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Монако».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.
«Трабзонспор» на выходных скатал скучную нулевую ничью с «Касымпашей» и, таким образом, лишился возможности ворваться на первую строчку турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
Игра на два фронта пока непросто даётся чемпиону Турции. Но на своём поле «Трабзонспор» не знает поражений с августа 2021 года, когда «Рома» Жозе Моуринью не пустила турецкий клуб в Лигу конференций.
Поэтому «Монако» будет весьма непросто в гостях, но команда Александра Головина забивает в 12 подряд выездных матчах, так что встреча выйдет обоюдоострой. Поставить на то, что хозяева не проиграют и обе забьют, можно с коэффициентом 2.78.
Матч в Монако недельной давности не вышел равным, потому что всё испортило удаление в стане «Трабзонспора» на 11-й минуте. Макси Гомес сильно подвёл свою команду, Но даже в меньшинстве «Трабзонспор» сподобился забить мяч. Впрочем, это был уже гол престижа. Футболисты «Монако» 23 раза пробили по воротам, восемь ударов пришлись в створ, три из них оказались голевыми.
На эмоциях после лёгкой победы «Монако» в гостях победил «Монпелье» (2:0) и укрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Александр Головин впервые с 4 сентября провёл полный матч. В целом Филипп Клеман доверяет российскому полузащитнику, который постоянно выходит в стартовом составе.
Группа H в текущем сезоне Лиги Европы радует своей интригой. Абсолютно каждый матч может перевернуть турнирную таблицу с ног на голову. Радует и результативность – в четырёх из шести матчей первого круга в данном квартете забивалось не менее трёх мячей. В эти четыре игры входят и все три матча «Трабзонспора». Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.90.
10 лучших прогнозов на сегодня.
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