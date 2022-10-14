«Шальке-04» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Шальке-04» — «Хоффенхайм» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги.



Ставка: победа «Хоффенхайма» за 2.02.



«Руководство «Шальке» допустило очень большую ошибку, что не обратило внимания на мой прогноз их предыдущего матча с «Байером», в котором я рекомендовал им дать шанс старому вратарю Ральфу Ферману. Александер Шволов, который железно стоит в воротах «Шальке» последнее время, пропустил от «Байера» четыре мяча, а атакующая линия за весь матч нанесла всего один удар в створ ворот, который не стал результативным. Если хозяева продолжат в таком же темпе, то есть риски снова покорять просторы второй Бундеслиги, ведь сейчас команда уже в зоне вылета плей-офф.



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Всей душой люблю «Шальке» и желаю им взять себя в руки! Если говорить о прогнозе предстоящего матча с «Хоффенхаймом», то, увы, простите, бывшие одноклубники, поставлю на победу соперника.



«Хоффенхайм» после последнего тура опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, уступив «Вердеру» (1:2). Хотя они нанесли вдвое больше опасных ударов в створ, но всё-таки пропустили обидный гол в концовке матча. Последние три тура у «Хоффенхайма» не задаётся игра, не удаётся добиться победного результата. Нужно поработать над завершением атак, а пропущенные мячи я бы списал на случайность и невезение. Уверен, у гостей получится набрать очки и вернуться в Еврозону. Предстоящий матч с «Шальке» — отличная возможность прервать небольшую серию без побед. Мой прогноз — победа «Хоффенхайма», — сказал Гасилин.



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