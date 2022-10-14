Прогноз с коэффициентом 3.55 на матч «Райо Вальекано» — «Хетафе»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Хетафе».

Ставки: тотал меньше 2.5 гола за 1.52, победа «Райо» + тотал меньше 2.5 гола за 3.55.

«Райо Вальекано» по итогам восьми туров проиграл в половине матчей, расписал мировую с «Барселоной» (0:0) и три раза добился победы, в том числе над «Валенсией» Дженнаро Гаттузо (2:1).

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Команда Андони Ираолы контролирует мяч 55% игрового времени (шестой показатель в Ла Лиге), действует 42% встречи в центре поля, высоко прессингуя соперников, и ещё 31% — в атаке. Игроки выполняют по 10 перехватов мяча (третий результат в чемпионате) и достаточно активно действуют впереди. Выполняют по 12,3 удара, из которых 4,8 приходятся в створ. Забили 10 голов и лишь в двух играх национального первенства не смогли отметиться забитыми мячами в ворота соперника.



Кике Санчес Флорес в прошлом сезоне здорово проявил себя у руля «Хетафе». Он принял команду в плачевном состоянии — с одним баллом в активе после восьми туров, но сумел вывести её из кризисного состояния и в итоге сохранить прописку в Примере.



Старт нынешнего сезона также не задался. Главной проблемой команды является слабая игра Давида Сории в воротах, в частности, с активно играющими в атаке визави. Игроки блокируют по 14,6 удара по воротам (четвёртый показатель), но испанский вратарь отразил лишь 65,96% ударов из 47 в створ ворот. И тут недооценивать «Райо Вальекано» с Иси Паласоном на острие атаки не стоит.



Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча. Можно заключить пари на победу «Райо Вальекано» через тотал меньше 2.5 мяча за 3.55.

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