Прогноз на матч «Страсбург» — «Лилль» в чемпионате Франции

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Лилль».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Страсбург» в прошлом розыгрыше Лиги 1 ощутимо прибавил во второй половине сезона и едва не заскочил в последний вагон еврокубкового поезда. Подопечные Жюльена Стефана недобрали лишь три очка.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Старт нового сезона получился скомканным. Команда за 10 туров лишь раз отпраздновала победу, расписала пять мировых и потерпела четыре поражения. Это следствие снижения качества игры в атаке.
Игроки выполняют по 10,5 выстрела, из которых четыре приходятся в створ ворот (16-й и 14-й показатели в Лиге 1). Забили лишь 10 голов, что на 6,23 мяча меньше количества ожидаемых (xG). При всех проблемах с реализацией подопечные Жюльена Стефана лишь раз покинули поле без гола в ворота соперника.
«Лилль» прошёл путь от чемпиона Франции до середняка ровно за год. Жослен Гурвеннек не оправдал ожиданий руководства клуба и был отправлен в отставку. Летом команду принял Паулу Фонсека. «Доги» за девять туров Лиги 1 победили в пяти встречах, в том числе с бойким «Лансом» (1:0), расписали мировую с «Нантом» (1:1) и потерпели четыре поражения.
Осечки были допущены в баталиях с прошлогодними представителями зоны еврокубков — «ПСЖ» (1:7), «Ниццей» (1:2) и «Марселем» (1:2), а также здорово прибавившим в текущем розыгрыше Лиги 1 «Лорьяном» (1:2).
Прогресс под началом экс-тренера донецкого «Шахтёра» очевиден. Команда контролирует мяч 57,7% встречи (пятый показатель), действует 44% игрового времени в центре поля и ещё 31% — у штрафной соперников. Игроки наносят по 14,8 удара (из них 5,6 — в створ ворот), забили 18 голов и ещё ни разу не покинули поле без гола в ворота оппонента. Неплохо.
Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.70.
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