«Динамо» Москва — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.36.

Прогнозы на все матчи дня.

«В этом матче всё складывается к одному и всё в пользу «Динамо». Начнём с того, что бело-голубые, вытащив из «Северстали» два очка вместе с кишками, спокойно отдыхали себе, пока «Сибирь» и «Трактор» трамбовали друг друга на челябинском льду. Лишние сутки отдыха сейчас дорогого стоят.

Во-вторых, статистика личных встреч. Она в целом демонстрирует более чем двойное преимущество «Динамо», а уж в Москве тем более. В десяти последних очных встрчах, состоявшихся в столице нашей Родины в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, бело-голубые победили восемь раз, новосибирцы – всего два, причём один раз в овертайме, а второй – в серии послематчевых буллитов. С такой статистикой только в петлю, но никак не за победой.

То есть для меня в предстоящем матче всё ясно, хоть я и симпатизирую тайно «Сибири», а «Динамо» очень явно, мягко говоря, не особенно люблю. Тем не менее, не вижу, за счёт чего изнуренная «Сибирь» может переиграть свеженьких и молодых динамовцев.

Победа «Динамо» в основное время, с преимуществом от двух шайб и более. При этом матч будет низовым, ибо неоткуда ему другим браться».

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