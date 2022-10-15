«Химки» — «Факел»: прогноз Константина Генича с коэффициентом 2.70

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Факел».
Ставка: победа «Химок» с коэффициентом 2.70.
«Суперпротивостояние в Подмосковье: «Химки» против «Факела», 15-я команда РПЛ против 13-й. «Факел» подхватил вирус ничейных результатов, но в последних четырёх матчах в чемпионате при Пятибратове он не проигрывает. Три подряд ничьих, но последняя дорого стоит — против «Зенита». Также была ничья с «Сочи» на выезде.
«Химки» после увольнения Юрана ни с Писаревым, ни с Гогниевым пока не знают, что такое победы. Возможно, это ключевой матч для Спартака Гогниева, ключевой матч для «Химок» в плане борьбы за выживание. Думаю, рано или поздно удача должна повернуться к «Химкам» лицом.
Вроде и неплохо тренируются, и моменты создают, не проигрывают сопернику по игре, как было с ЦСКА, но в мастерстве и реализации моментов уступают. Конечно, индивидуальные ошибки больно бьют по «Химкам». Но я думаю, здесь будет сверхнастрой, матч домашний, пусть и не при большой поддержке болельщиков, и «Химки» удачу на свою сторону повернут.
Верю в победу команды Спартака Гогниева. Верю, что именно в этом матче фарт будет сопутствовать подмосковной команде. Мой прогноз — победа «Химок».
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