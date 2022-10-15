«Металлург» — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Торпедо».
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90.
Игра пройдёт между равными командами. Проблемы у клубов есть, ведь «Металлург» буксует, а «Торпедо» переживает перестройку с момента старта сезона. «Магнитка» сейчас нестабильна и давно не радовала сериями побед. За семь последних матчей клуб проиграл в трёх.
Календарь не пощадил клуб из Магнитогорска. Команде приходится играть с сильными соперниками, такими, как «Динамо», «Салават Юлаев» и «Ак Барс». К слову, казанцев «Магнитка» обыграла со счётом 4:1. Теперь подопечные Ильи Воробьёва хотят развить успех.
«Торпедо» выиграло в матче с «Салаватом Юлаевым» по буллитам, и теперь у команды Игоря Ларионова три победы в четырёх последних матчах.
Гости хорошо играют в атаке и могут вытащить матч на характере, но не будем торопиться с такими выводами. В шести из восьми последних игр команд в Магнитогорске не пробивался даже стандартный тотал – берём тотал меньше 5.5 шайбы за 1.82.
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