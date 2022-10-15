«Тоттенхэм» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ с коэффициентом 2.29

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.29.
«Тоттенхэм» находится в приличных кондициях в осенней части сезона, довольно убедительно и успешно преследует двух лидеров таблицы, находясь на третьей строчке и не сильно уступая тем по качеству футбола.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
Да и в Лиге чемпионов у команды всё складывается достаточно хорошо. Выигрыш среди недели у «Айнтрахта» позволил «шпорам» захватить вершину общего зачёта, и шансы на выход в плей-офф у них значительно возросли.
Что касается «Эвертона», то сейчас это далеко не та команда, которую мы все помним ещё несколько сезонов назад. У коллектива пропала дерзость и неуступчивость. Он превратился в типичного середняка лиги.
Мне доводилось играть против былых «ирисок», и нынешние их кондиции очень далеки от идеала. Всё это отражается и на местоположении ливерпульцев, которые с трудом балансируют в середине общего зачёта, опережая лишь на четыре очка зону вылета.
На мой взгляд, в этой паре победитель достаточно очевиден. «Тоттенхэм» находится в отличном тонусе, имеет прекрасное настроение после победы в еврокубке и будет стремиться исключительно к победе в противостоянии с «ирисками».
Вряд ли такой неубедительный «Эвертон» сможет что-то серьёзное показать в атаке, да и сложности в обороне однозначно скажутся, ведь нападение «шпор» сейчас одно из лучших в чемпионате. Я считаю, что гостей ждёт крупное поражение, ведь они уступают сопернику по всем ключевым показателям.
Мой прогноз — фора (-1.5) на «Тоттенхэм» за коэффициент 2.29».
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