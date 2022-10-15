«Торино» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч с участием Миранчука

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Торино» — «Ювентус».

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.06.

10 лучших прогнозов на главные события дня.

«Падать «Ювентусу» ниже уже просто некуда. Сплошное разочарование. Команда проиграла «Маккаби» в Лиге чемпионов, и уже все понимают, что никакого плей-офф не видать. Тут бы хотя бы в Лигу Европы как-нибудь пробиться. А до этого проиграли в важнейшем и принципиальном матче «Милану». В общем, всё очень плохо.

Единственный человек, который пытался что-то создавать, — это Анхель Ди Мария, но он выбыл. А тут предстоит дерби со своеобразным «Торино».

«Торино» в большинстве матчей больше мешает играть другим, чем играет сам. При этом у него впереди есть люди, умеющие созидать, те же Миранчук и Влашич. Главный упор делается на оборону.

Учитывая состояние «Ювентуса», статус матча, я думаю, правильно ставить на тотал меньше. Рискну спрогнозировать тотал меньше 2 мячей. Думаю, если кто-то и забьёт, будет занят тем, чтобы удержать этот минимальный перевес».

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