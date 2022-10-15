«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» (Бильбао) — «Атлетико» (Мадрид).

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

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«Давно такого не припомню, чтобы в «атлетическом» дерби фаворитом шёл «Атлетик», причём довольно уверенным, но это объективно. Баски играют более стабильно, у них нет еврокубков, поэтому больше времени на восстановление.

«Атлетико» барахлит, что мы в очередной раз увидели в матче с «Брюгге» на минувшей неделе. 0:0 на своём поле, и бельгийцы идут в плей-офф, а «Атлетико» рискует никуда не выйти. Правда, моментов было много, но фантастически сыграл Миньоле.

Как правило, «Атлетик» и «Атлетико» друг другу мало забивают, матчи получаются жёсткими. Этот исключением не будет. Покусают команды друг друга серьёзно. Мадридцы очень злы.

Да, они ниже в таблице, Бильбао идёт третьим, ещё и на своём поле играет, но ставить на хозяев я бы не рискнул. Мне видится здесь ничья — 1:1 или 0:0. Но так как баски больше отдыхали, то выберу ставку – «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

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