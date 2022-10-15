«МЮ» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ с коэффициентом 3.55

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасл Юнайтед» за 3.55.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Глядя на игру «МЮ» и «Ньюкасла» в последних матчах, язык не поворачивается назвать хозяев фаворитами. Да, если смотреть чисто на результат, то «МЮ» выиграл четыре из пяти последних матчей, что весьма неплохо.

Правда, уровень соперников оставляет желать лучшего, как и реализация моментов от «красных дьяволов».

«Ньюкасл» будет осторожен в обороне, и свободы у форвардов «МЮ» будет мало. Это не «Омония» с «Шерифом», да и не «Эвертон», который наделал ошибок в матче с «красными дьяволами». «Сороки» преодолели неудачную серию и в двух последних матчах разбили крепких середнячков: «Фулхэм» и «Брентфорд».

Плотный график должен был измотать «МЮ», и у гостей будет преимущество в свежести сил. У «Ньюкасла» одна из наименее пробиваемых защит в лиге, с которой Роналду и прочим игрокам атаки «МЮ» будет тяжело сладить. Плюс по игре «сороки» выглядят лучше оппонентов. Можно попробовать рискнуть и поставить на победу «Ньюкасла» за 3.55.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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